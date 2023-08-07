Украинские военные разобрали российский корректируемый снаряд "Торнадо-С" (видео)

Бойцы ВСУ утверждают, что микросхемы в реактивном снаряде изготавливались в Китае, а сам боеприпас изготовлен 1 февраля 2023 года, что видно по маркировке пломбы.

Военные Вооруженных сил разобрали захваченный российский реактивный управляемый боеприпас для РСЗО "Торнадо-С". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

В РФ для РСЗО "Смерч" существует два корректируемых боеприпаса 9М544 и 9М549. Обе ракеты имеют разную боевую часть, но визуально почти идентичны. Поэтому в опубликованном видеоролике непонятно, какую из них показывают военные. Однако блок наведения точно принадлежит к семейству "Торнадо-С".

По маркировке пломб стало понятно, что ракета была изготовлена первого февраля этого года. Также автор видео утверждает, что электроника реактивного снаряда изготовлена в КНР.

Также в ролике показали блоки электроники из боеприпаса. В издании обращают внимание, что еще в сентябре 2022 года эксперты из Conflict Armament Research проанализировали обломки от управляемых ракет "Торнадо-С". Они смогли идентифицировать некоторые компоненты и установили, что они могли быть приобретены на AliExpress. Детали были "невоенного" класса. Пока неизвестно, как на характеристики влияют компоненты из бытовой техники на характеристики ракеты.

Были установлены следующие компоненты:

2 микросхемы в корпусе TSOP66, в РФ они не производятся в подобных корпусах;

танталовые SMD конденсаторы, которые доступны на гражданском рынке;

разъем DB15 и SMA — не производятся Россией;

3 микросхемы в корпусе LQFP64 (микросхемы с низким профилем).

Детали из ракеты "Торнадо-С"

Напомним, 3 июля СМИ писали, что в РФ выставили на аукцион единственного производителя РСЗО "Смерч" и "Град".

23 марта аналитики рассказали, чем опасны системы "Торнадо-С", и может ли их сбивать ПВО.