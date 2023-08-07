"Не нужно иллюзий": у Зеленского назвали пункты переговорного фундамента с Россией

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, единственная мирная инициатива, с которой согласен Киев, — формула Владимира Зеленского. Любые другие договоренности продолжат войну в будущем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался о позиции Украины касаемо мирных переговоров с Российской Федерацией и назвал причины, почему не может быть компромиссов. Об этом он написал в социальной сети Twitter 7 августа.

По словам Подоляка, единственный базовый "переговорный фундамент" должен основываться на формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Там детально прописано по пунктам как должна закончиться война, а все другое совершенно не имеет смысла.

"Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года. Не нужно иллюзий: любой "Минск-3" продолжит войну в будущем", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что именно отказ от иллюзий уже начал происходить во многих странах, представители которых еще до недавнего времени неправильно оценивали Российскую Федерацию и стремление Кремля "убить" международное право. Теперь все изменится раз и навсегда.

Напомним, 7 августа в МИД Китая заявили, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии "укрепили международный консенсус". По словам представителя Пекина, у него были обширные контакты со всеми сторонами переговоров и работа над мирным планом продолжится в будущем.

6 августа глава ОП Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. По его словам разговор между представителями стран был открытым и честным, а все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.