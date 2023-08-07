Переговоры в Саудовской Аравии "укрепили международный консенсус", — МИД Китая

В комментарии журналистам дипломаты рассказали, что представитель Пекина в Джидде имел обширные контакты со всеми сторонами, благодаря чему накапливается взаимное доверие. Работа над миром в Украине должна продолжиться.

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Переговоры о мире в Украине, которые на выходных прошли в Саудовской Аравии, помогли "укрепить международный консенсус". Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел Китая, передает Reuters 7 августа.

В мирных переговорах в Джидде приняло участие более 40 стран, среди которых европейские государства, США, Индия и сам Китай. Российскую Федерацию на диалог не пригласили.

От Пекина поехал специальный посланник по евразийским делам и бывший посол в РФ Ли Хуэй. В мае этого года он посетил шесть стран в Европе, где с партнерами пытался найти точки соприкосновения для скорейшего урегулирования войны в Украине.

"Ли имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса. Выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса. Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что диалог на основе мирного предложения из 12 пунктов продолжится и тем самым будет накапливаться взаимное доверие. Больше подробностей из Пекина не прозвучало.

В Reuters отметили, что переговоры в Саудовской Аравии были частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой стран Глобального юга, которые не принимают чью-либо сторону в войне.

Напомним, 6 августа глава ОП Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. По его словам разговор между представителями стран был открытым и честным, а все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.