Переговори в Саудівській Аравії "зміцнили міжнародний консенсус", — МЗС Китаю

У коментарі журналістам дипломати розповіли, що представник Пекіна в Джидді мав великі контакти з усіма сторонами, завдяки чому накопичується взаємна довіра. Робота над миром в Україні має продовжитися.

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Переговори про мир в Україні, які на вихідних відбулися в Саудівській Аравії, допомогли "зміцнити міжнародний консенсус". Таку думку висловили в Міністерстві закордонних справ Китаю, передає Reuters 7 серпня.

У мирних переговорах у Джидді взяло участь понад 40 країн, серед яких європейські держави, США, Індія і сам Китай. Російську Федерацію на діалог не запросили.

Від Пекіна поїхав спеціальний посланник з євразійських справ і колишній посол у РФ Лі Хуей. У травні цього року він відвідав шість країн у Європі, де з партнерами намагався знайти точки для якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.

"Лі мав великі контакти і спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи. Вислуховував думки і пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу. Усі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея і повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", — ідеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що діалог на основі мирної пропозиції з 12 пунктів продовжиться і тим самим буде накопичуватися взаємна довіра. Більше подробиць із Пекіна не прозвучало.

У Reuters зазначили, що переговори в Саудівській Аравії були частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою країн Глобального півдня, які не стають на чийсь бік у війні.

Нагадаємо, 6 серпня голова ОП Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. За його словами, розмова між представниками країн була відкритою і чесною, а всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права і поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.