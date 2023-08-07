Бывший вице-президент Газпромбанка получил украинскую военную награду (фото)

Игорь Волобуев получил "Золотой крест", который выдают за успешное выполнение боевых задач главнокомандующим ВСУ.

Игорь Волобуев, бывший вице-президент российского Газпромбанка получил Золотой крест за выполнение боевых задач. Сейчас он воюет в украинской армии. Об этом боец рассказал на своей странице в фейсбуке.

"Служу украинскому народу", — написал Игорь Волобуев.

Судя по фото в заметке, нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" он получил 23 июля. Во время разговора с Rus.Postimees Волобуев сказал, что награду он получил за успешное выполнение боевых задач.

Золотой крест для Игоря Волобуева

Золотой крест — это награда главнокомандующего ВСУ. Ее присваивают военным рядового и сержантского состава.

Известно, что Игорь Волобуев родом из Украины, однако большую часть жизни прожил в России, где получил образование и строил карьеру. Родился он в Ахтырке Сумской области. Весной 2022 года уволился с должности вице-президента Газпромбанка, чтобы воевать за свою родину — Украину. Сейчас экс-топ-менеджер воюет в составе легиона "Свобода России" в Интернациональном легионе. Он подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Напомним, 11 июня СМИ писали, что Волобуев вступил в легион "Свобода России". Выехал в Украину Игорь Волобуев в апреле 2022 года.