В РФ планируют создать первые 10 тяжелых БПЛА "Партизан" на базе нелегальной копии Ан-2

Хотя в РФ и позиционируют самолет как исключительно транспортный, обозреватели считают, что его могут переделать в дрон-камикадзе с дальностью 1000 км и полезной нагрузкой в тонну.

В 2024 году Россия планирует запустить в серию производство тяжелых беспилотников "Партизан", построенные на базе нелегальной копии украинского самолета Ан-2. Об этом сообщает председатель индустриального совета Центра "Национальной технологической инициативы" Антон Рязанцев.

Оккупанты продолжают опытно-конструкторские работы над тяжелым беспилотником "Партизан". В 2024 году планируется создать первые 10 серийных изделий, утверждает Рязанцев.

Однако в издании Defense Express обращают внимание, что в РФ уже не впервые заявляют о намерениях начать серийное производство. Первые беспилотные самолеты "Партизан" должны были пойти в серию еще в 2022 году. Однако впоследствии дату перенесли на 2023 год, потому что из-за начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ потеряла доступ к импортным узлам и агрегатам.

Официальная "Партизан" является "транспортным беспилотным летательным аппаратом сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой". Его разработка ведется с 2019 года. Публично машину представили в 2021 году в виде самолета ТВС-2МС, который является украденной копией украинского Ан-2.

Заявляется, что самолет будет иметь максимальный радиус действия до 1000 км со скоростью более 300 км в час. Полезная нагрузка будет составлять до 1000 кг. В издании не исключают, что несмотря на позиционирование самолета как транспортного для перевозки грузов в труднодоступные места, разработку вполне можно переделать в бомбовоз-камикадзе.

Напомним, 27 июля 2022 года в РФ заявили о намерениях создать "умные" Ан-2, чтобы самолет был с автоматическим управлением.