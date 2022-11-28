"Партизан" откладывается: в РФ не могут сделать электроверсию самолета Ан-2

Самолет Ан-2 нелицензионным путем хотели модернизировать в РФ, установив туда западные силовые агрегаты. Теперь эти планы отложены из-за санкций.

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В РФ переносят изготовление опытного образца самолета Ан-2 на следующий год их-за "внешних обстоятельств". Об этом сообщает издание "Крылья".

Изготовление электрического самолета проходит под названием ТВС-2МС "Партизан" на базе самолета Ан-2. Разработка ведется с 2019 года и в прошлом году в РФ даже показали прототип.

Сейчас же в Сибирском учебно-опытном институте авиации им. Чаплыгина заявили, что работы откладываются.

"В связи с обстоятельствами внешнего характера сроки немножко перенеслись, но в 2023 году будет опытный образец, который должен делать. Очень много из того, что использовалось в начале проекта, сегодня невозможно использовать, поэтому мы ищем альтернативные замены", — заявил директор института Владимир Барсук.

Он также добавил, что институт исследует, какие есть в РФ альтернативы для электродвигателей, генераторов и других деталей для продолжения проекта.

[ + – ] "Партизан" полон американских деталей

Отмечается, что в 2021 году самолет "Партизан" поднимался в небо на выставке "МАКС-2021". Однако тогда все силовые агрегаты были западные. В РФ хотят провести импортозамещение, скопировав двигатели и генераторы по обратному инжинирингу. Для этого нужно провести испытания, расчеты и анализ всех деталей. Это займет от 2 до 5 лет при условии финансирования и наличия ресурсов.

ТВС-2МС — это незаконная копия самолета Ан-2 (разработка Антонова). Ее разработал СибНИА. В воздушном судне поменяли поршневой двигатель АШ-62ИР на американский TPE-331-12 Honeywell, а винт АВ-2 на пятилопастевый Hartzell.

Заявляется, что самолет может пролететь 4500 км, а его грузоподъемность составляет 2450 кг.

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