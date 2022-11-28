"Партизан" відкладається: у РФ не можуть зробити електроверсію літака Ан-2

Літак Ан-2 неліцензійним шляхом хотіли модернізувати у РФ, встановивши туди західні силові агрегати. Наразі ці плани відкладені через санкції.

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У РФ переносять виготовлення дослідного зразка літака Ан-2 на наступний рік через "зовнішні обставини". Про це повідомляє видання "Крылья".

Виготовлення електричного літака відбувається під назвою ТВС-2МС "Партизан" на базі літака Ан-2. Розробка ведеться з 2019 року, і торік у РФ навіть показали прототип.

Нині ж у Сибірському навчально-дослідному інституті авіації ім. Чаплигіна заявили, що роботи відкладаються.

"У зв'язку з обставинами зовнішнього характеру терміни трошки перенеслися, але у 2023 році буде готовий зразок, який має літати. Дуже багато з того, що використовувалося на початку проєкту, сьогодні неможливо використати, тому ми шукаємо альтернативні заміни", — заявив директор інституту Володимир Барсук.

Він також додав, що інститут досліджує, які є в Росії альтернативи електродвигунам, генераторам та іншим деталям для продовження проєкту.

[ + – ] "Партизан" наповнений американськими деталями

Зазначається, що 2021 року літак "Партизан" підіймався у небо на виставці "МАКС-2021". Однак тоді всі силові агрегати були західними. У РФ хочуть провести імпортозаміщення, скопіювавши двигуни та генератори по зворотному інжинірингу. Для цього потрібно провести випробування, розрахунки та аналіз усіх деталей. Це триватиме від 2 до 5 років за умови фінансування та наявності ресурсів.

ТВС-2МС — це незаконна копія літака Ан-2 (розробка Антонова). Її розробив СибНІА. У повітряному судні поміняли поршневий двигун АШ-62ІР на американський TPE-331-12 Honeywell, а гвинт АВ-2 на п'ятилопатевий Hartzell.

Заявляється, що літак може пролетіти 4500 км, а вантажопідйомність становить 2450 кг.

Нагадаємо, РФ готується перекинути свої війська з Білорусі до України. Командування фіксує переміщення особового складу.

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