По стандартам НАТО: Украина наладит выпуск 155-мм снарядов до конца года, — Камышин

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности, компании, которые решают создать заводы во время военных действий, сталкиваются с определенными рисками, но также имеют уникальный шанс проводить испытания оружия на переднем крае современной войны.

До конца текущего 2023 года Украина планирует производство 155-мм боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. Одновременно сохраняется производство снарядов советских калибров 152 мм и 122 мм. Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью американскому изданию The Wall Street Journal, опубликованном 7 августа.

Так, по словам министра, в июле текущего года объем производства минометных и артиллерийских боеприпасов в Украине удвоился по сравнению с результатами за 2022 год. Эти данные, по мнению топ-чиновника, свидетельствуют не столько о текущей производственной мощности Украины, сколько о значительном увеличении производства в сравнении с предыдущим периодом.

Перед вторжением, за год до начала конфликта, Украина вообще не занималась производством боеприпасов. По словам Александра Камышина, потребуется некоторое время, чтобы страна смогла удовлетворить свои текущие потребности в боеприпасах.

Министр Александр Камышин отметил, что он посетил множество заводов, разбросанных по всей стране и за ее пределами. Его поразило то, что некоторые из этих предприятий не работают круглосуточно и в выходные дни.

"На второй год войны все должны работать 24/7", – отметил Камышин.

Глава министерства выразил надежду, что международные компании последуют примеру Rheinmetall из Германии, BAE Systems из Великобритании и Baykar из Турции, которые уже работают над открытием производственных площадок в Украине. Несколько американских производителей вооружения также проявили интерес к сотрудничеству, добавил министр.

Министр подчеркнул, что компании, решившие открыть предприятия в условиях боевых действий, находятся перед определенными рисками, но им также предоставляется уникальная возможность проводить испытания и разрабатывать новое оружие на передовой линии современной военной войны.

Камышин добавил, что оборонная промышленность Украины может сыграть важную роль в восстановлении экономики страны и обеспечении ее стабильности после завершения конфликта.

Напомним, что в марте 2023 года Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о поставке украинской армии первой партии артиллерийских 122-мм снарядов.