"Оставляет обожженные камни": Зеленский отреагировал на удар России по Покровску (видео)
В результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина, а еще четырех раненых забрали медики. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться еще жители дома.
Россия 7 августа нанесла два ракетных удара по городу Покровск Донецкой области, попав в многоквартирный дом. В результате атаки есть жертвы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Количество погибших он не назвал. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей.
"Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", — прокомментировал руководитель государства.
Он отметил, что стоит остановить российский террор. Как отметил Зеленский, каждый в мире, кто сражается за свободу Украины и спасает жизни людей должен понять, насколько важно победить российских террористов.
"Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", — добавил президент.
Удар по Покровску: в Офисе президента назвали количество погибших
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также в Telegram прокомментировал ракетные удары РФ. Он сообщил, что в результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина. Четырех раненых забрала скорая. Спасатели и медики работают. Чиновник призвал мир "задушить Россию экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских".
"Российских террористов надо остановить", — высказался он.
Ракетный удар России по Покровску
Город Покровск Донецкой области 7 августа обстреляли российские войска, попав в многоквартирный дом. Верхние этажи здания фактически снесло. Люди собственными силами начали разбирать завалы.
Как сообщил корреспондент Фокуса, взрывная волна была слышна в нескольких районах города. Через какое-то время в Покровске прогремел еще один взрыв.
Напомним, в июне житель Покровска рассказал, как выжил во время ракетного удара РФ. Мужчина рассказал, что зашел в ванную комнату, когда произошел ракетный удар по городу на западе Донецкой области. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.