Румыния передала партию военной помощи Молдове: что получил Кишинев

Министры обороны Молдовы и Румынии провели встречу, в рамках которой обсудили двустороннее сотрудничество, а также обстановку в регионе в результате агрессивной войны России против Украины.

Бухарест предоставил Кишиневу партию военной помощи в рамках постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова. Об этом идет речь в пресс-релизе Министерства обороны Румынии от 7 августа.

Сообщается, что министр национальной обороны Румынии Анхель Тылвар посетил Молдову по приглашению своего молдавского коллеги Анатолия Носатого.

Главы оборонных ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также обстановку в регионе в результате агрессивной войны России против Украины, в частности удары ВС РФ по портам на Дунае.

"Республика Молдова близка нашей душе. Сотрудничество в сфере обороны между нашими странами достигло очень хорошего уровня, и это нас только радует и мотивирует продолжать в том же ускоренном темпе", — отметил Анхель Тилвар.

В публикации также говорится, что молдавская армия получила от Румынии новую партию военной помощи. Речь идет о кевларовых касках, бронежилетах и внедорожниках.

"Эти пожертвования являются частью постоянных усилий Румынии через Министерство национальной обороны по поддержке Республики Молдова в области оснащения армии современным оборудованием", — сказал министр обороны Румынии.

Напомним, что по данным СМИ от 24 июля, представители спецслужб Российской Федерации осуществляют слежку за официальными лицами в Молдове, используя ряд приспособлений, в частности на крыше российского посольства в Кишиневе.

Мы также сообщали, что 31 июля Служба информации и безопасности Молдовы денонсировала партнерское соглашение с ФСБ Российской Федерации. В скором времени Кишинев разорвет и соглашения со Службой внешней разведки РФ.

Ранее, 20 июля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не собирается поддерживать Российскую Федерацию лишь для того, чтобы получать относительно дешевый газ для населения.