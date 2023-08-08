Уклонение от мобилизации: какие наказания предусмотрены для мужчин

За уклонение от мобилизации украинцы могут понести как административную, так и уголовную ответственность. На данный момент в Украине чаще всего фиксируют нарушение статьи 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Уклонение от мобилизации в Украине может повлечь за собой наказание, тяжесть которого зависит от ряда факторов. Об этом сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

В ведомстве отмечают, что уклонение от военной службы чревато как административной, так и уголовной ответственностью.

К административным нарушениям относятся:

порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности (статья 211 КУоАП). Влечет за собой штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимальных доходов граждан, что равно 51-119 грн;

нарушение правил военного учета, в частности неприбытие в военкомат для уточнения учетных данных и отказ от повестки без законных оснований и прочие (статья 210-1 КУоАП). Предусматривает штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что равно 3400-5100 грн.

Руководители военкоматов самостоятельно рассматривают подобные дела и выносят постановление о привлечении к ответственности, добиться отмены которых можно только в судебном порядке, подавая иск против ТЦК.

Уголовная ответственность предусмотрена в следующих случаях:

уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК);

уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации (статья 336-1 УК);

уклонение от воинского учета или учебного собрания (статья 337 УК);

уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава (статья 335 УК).

Как отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского горсовета, на данный момент чаще всего фиксируется нарушение статьи 336 УК Украины, что влечет за собой лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Реальное наказание могут заменить испытательным сроком. Испытательный термин может длиться от 6 месяцев 3 лет.

По данным ведомства, если обвиняемый признает свою вину и сотрудничает со следствием, то в 90% случаев назначают испытательный срок по статье 75 Уголовного кодекса Украины, однако есть случаи реальных тюремных сроков.

Напомним, 1 августа в Офисе генерального прокурора сообщили, что сотрудники Национальной полиции и СБУ провели обыски почти в 100 военкоматах в 11 областях Украины и обнаружили масштабную преступную схему уклонения от военной службы.

Мы также писали 7 августа о том, кто и в каких местах может законно вручать повестки. Украинским законодательством не запрещено раздавать повестки в общественных местах, однако представители военкоматов не имеют права проникать в жилье военнообязанного.