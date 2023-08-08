"Учимся с Чернобаевки": Сухопутные войска США меняют свои командные пункты на поле боя, — СМИ

Благодаря значительным успехам ВСУ в поражении командных пунктов армии РФ, в частности в районе Чернобаевки, американские военные начали разрабатывать новые стратегии ведения военных операций, чтобы адаптироваться к новым угрозам для командных пунктов на поле боя.

Вооруженные силы Украины на протяжении всей войны демонстрируют большие успехи в уничтожении российских командных пунктов, в результате чего армия РФ постоянно теряет офицерский корпус, что сильно влияет на дальнейшие события на фронте. Об этом говорится в материале издания Breaking Defense.

Журналисты отмечают, что анализируя значительные потери российских командиров, Сухопутные войска США пришли к выводу, что сейчас на поле боя нет безопасных мест, чтобы можно было свободно располагать целые склады с боеприпасами или особенно командные пункты. Об этом свидетельствуют боевые действия в Украине, где ВСУ с появлением HIMARS в течение нескольких месяцев неустанно уничтожали командные пункты в тылу оккупантов, которые имели очень большую ценность.

"Кроме дальнобойного вооружения, которое будут нацеливать многочисленные беспилотники, угрозу могут представлять и алгоритмы на базе искусственных интеллектов, которые будут искать ряд "признаков жизни" — от движения до тепла и беспроводных сигналов, по которым также можно будет нацелить высокоточное оружие", — сказано в материале.

В Общевойсковом центре Армии США в форте Линенворт под руководством генерал-лейтенанта Милфорда Бигла уже вводят новые правила обустройства командных пунктов на поле боя.

"Выбросить смартфоны, спрятаться в подвале и использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы просканировать прежде всего собственные войска и найти те уязвимые места, которые может использовать, а также по возможности перенести ряд функций за пределы поражения рядом вражеских ракетных и артиллерийских систем, а данные передавать через шифрованные "облака", — сообщают журналисты.

Отмечается, что в командном центре рекомендуют разбивать большие штабы с количеством, например, в 200 человек, на десятки меньших "подузлов", которые будут прятаться в отдельных зданиях и т.д. и будут коммуницировать между собой по оптоволоконным кабелям, а каждые несколько часов — перемещаться на несколько сотен метров.

"Вы всегда будете находиться под каким-то наблюдением противника", поэтому сочетание обманных маневров, "приманок" и усовершенствованного командования "в моменте" будут сверхважными. "Мы определяем, что работает, что не работает. Мы следим за тем, какие технологии находятся в разработке", — подчеркнул генерал-лейтенант Милфорд Бигл.

По его словам, отдельной проблемой может стать "любовь США к технологиям", ведь сегодня командные пункты войска "щедро оснащены устройствами, излучающими радиоволны".

По данным журналистов, такую "вредную привычку" американские военные получили в Афганистане и Ираке, где они имели роскошь разворачивать огромные командные пункты.

Напомним, что 29 июня в Донецкой области украинская авиация нанесла удар по российскому командному пункту 238-го отдельного стрелкового батальона ВС РФ. На опубликованных кадрах с беспилотника видно, как две управляемые авиабомбы JDAM-ER уничтожают командный пункт ВС РФ в Верхнеторецком. Из-за мощного удара от здания, в котором располагались оккупанты, ничего не осталось.

Ранее, 18 июня, Фокус писал, что командный пункт 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктическая) российских войск был атакован. На фото, которые опубликованы в соцсети, можно увидеть дым, поднявшийся над позициями российских захватчиков.