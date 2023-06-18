На фронте атаковали командный пункт 80-й арктической бригады ВС РФ (фото)

На фото, опубликованных в соцсети, можно увидеть поднявшийся над позициями российских захватчиков дым.

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Командный пункт 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктическая) войск РФ был атакован. Об этом информирует 18 июня российский Telegram-канал Dontstopwar.

В его сообщении не указаны последствия удара. На фото, опубликованных в соцсети, можно увидеть дым, поднявшийся над позициями российских захватчиков.

"Командный пункт 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктическая) ВС РФ принял подарок", – говорится в сообщении.

Арктическая бригада России

Дислоцируется 80-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) на территории поселка Алакуртти Мурманской области. На фронт российско-украинской войны захватническое подразделение отправили именно с Крайнего Севера. Формирование входит в состав 14-го армейского корпуса Объединенного стратегического командования "Северный флот".

Вероятно, нехватка профессиональных соединений заставила командование оккупантов провести передислокацию подразделения, поскольку задачей отдельной бригады является контроль территорий от Мурманска до Новосибирских островов в оперативном взаимодействии с частями десантных войск и морской пехоты Северного флота. Учения регулярно проходят на российских арктических островах и Таймыре.

Напомним, 18 июня под Геническом Херсонской области горели большие склады российских войск. В населенном пункте Рыково Херсонской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах заявили о попадании по складам с боеприпасами РФ. В СМИ писали, что детонация происходила не один час.

Также 16 июня терробороновцы дроном-камикадзе уничтожили позиции россиян. Расчет по пулемету мешал продвижению украинских войск, поэтому его быстро ликвидировали. В бригаде подчеркнули, что недаром командование бригады тщательно внедряло применение дронов-камикадзе, что и дало эффективный результат.