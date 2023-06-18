На фронті зазнав удару командний пункт 80-ї арктичної бригади ЗС РФ (фото)

На фото, які опубліковані у соцмережі, можна побачити дим, що піднявся над позиціями російських загарбників.

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Командний пункт 80-ї окремої мотострілкової бригади (арктична) російських військ було атаковано. Про це інформує 18 червня російський Telegram-канал Dontstopwar.

У його дописі не вказані наслідки удару. На фото, які опубліковані у соцмережі, можна побачити дим, який піднявся над позиціями російських загарбників.

"Командний пункт 80-ї окремої мотострілкової бригади (арктична) ЗС РФ прийняв подарунок", – йдеться у повідомленні.

Арктична бригада Росії

Дислокується 80-та окрема мотострілецька бригада (арктична) на території селища Алакуртті Мурманської області. На фронт російської-української війни загарбницький підрозділ відправили саме з Крайньої Півночі. Формування входить до складу 14-го армійського корпусу Об'єднаного стратегічного командування "Північний флот".

Ймовірно, брак професійних з'єднань змусив командування окупантів провести передислокацію підрозділу, оскільки завданням окремої бригади є контроль територій від Мурманська до Новосибірських островів в оперативній взаємодії з частинами десантних військ й морської піхоти Північного флоту. Навчання регулярно проходять на російських арктичних островах й Таймирі.

Нагадаємо, 18 червня під Генічеськом на Херсонщині горіли великі склади російських військ. У населеному пункті Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах заявили про влучання по складах із боєприпасами РФ. У ЗМІ писали, що детонація відбувалася не одну годину.

Також 16 червня тероборонівці дроном-камікадзе знищили позиції росіян. Розрахунок за кулеметом заважав просуванню українських військ, тому його швидко ліквідували. У бригаді наголосили, що недарма командування бригади ретельно впроваджувало застосування дронів-камікадзе, що й дало ефективний результат.