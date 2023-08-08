Украина нарастила производство ПТРК "Стугна" в 4 раза с начала года, — Камышин

По словам министра Александра Камышина, в Украине активно переориентируют предприятия на оборону, поэтому производство активно наращивается.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что количество изготовленных противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" в июле 2023 года в четыре раза больше, чем в январе 2023 года. Об этом министр сообщил в эфире телемарафона.

По словам Камышина, Украина продолжает наращивать производство разнообразного вооружения.

"Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее не производили сейчас, ее будет недостаточно", — заявил Камышин.

Он также добавил, что американский ПТРК Javelin — хороший комплекс, но надо наращивать производство украинских образцов вооружения, а затем и прилагать усилия, чтобы они были представлены на внешних рынках. Также в Украине активно переориентируют гражданские предприятия на выпуск оборонной продукции, поэтому активно растет весь оборонно-промышленный комплекс.

Камышин также сообщил, что если в начале его назначения в Украине было только 2 поставщика корпусов мин 82-мм и 120-мм, то сейчас их количество возросло до 14 и 13 соответственно. Кроме этого уменьшается доля государства в ОПК. После войны Камышин говорит, что государство должно иметь только 20% ОПК, потому что частные компании быстрее развиваются.

ПТРК "Стугна-П" — это украинская разработка государственного киевского конструкторского бюро "Луч". Противотанковый комплекс является разработкой второго поколения. Это означает, что оператор комплекса должен вести управляемую ракету по лазерному лучу до момента поражения боеприпаса. Максимальная дальность ПТРК — 5 км.

Напомним, 15 декабря украинская "Стугна-П" поразила самый технологичный танк ВС РФ Т-90М "Прорыв".

24 июля ВСУ уничтожили российский танк с помощью "Стугны" и САУ Krab.