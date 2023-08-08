Война выходит в новое измерение: почему РФ важно контролировать Черное море, — NYT

Исторически для России всегда было важно контролировать Черноморский регион, потому что он позволяет влиять на Европу и Ближний Восток. Теперь это еще и важный коридор Москвы для экспорта нефти.

После выхода РФ из зерновой сделки, война начала охватывать Черноморский регион. Россия атаковала украинскую портовую инфраструктуру, а российские корабли были атакованы морскими дронами. Об этом сообщает The New York Times.

Черное море граничит с Украиной, Россией, тремя странами НАТО и странами-партнерами НАТО. Оно становится все более опасным из-за решения Кремля разорвать соглашение о безопасной перевозке украинского зерна.

Битва за контроль над морем может иметь последствия для глобального рынка энергоносителей и продовольствия. Это почти наверняка породит для Альянса новые вызовы, потому что он стремится поддерживать главный принцип международного права — свободное судоходство.

Почему для РФ так важно контролировать Черное море?

В издании отмечают, что веками Черное море было в центре усилий России распространить свое геополитическое и экономическое влияние в мире. Это приводило к войне с Османской империей. Теплые воды Черного моря способствуют ведению торговли круглый год. Его расположение позволяло России влиять на Европу, Ближний Восток и даже дальше.

Президент РФ Владимир Путин пытался тоже усилить свое влияние на Черноморский регион: вкладывал средства в приморские порты, курорты, а также вкладывался в боевой флот.

Одна из причин аннексии Крыма — это контроль над Черным морем. Также там проходит около 20% российского экспорта нефти 400-575 тысяч баррелей нефти в сутки. Через Черное море проходит более 3% всего мирового экспорта нефти и нефтепродуктов. Украина сейчас четко заявила, что есть угроза для российских портов в море, потому что хочет нанести Кремлю экономические потери. Если дроны будут и дальше атаковать российские танкеры, то тогда цены на нефть могут подскочить на 10-15 долларов с нынешних 85 долларов за баррель.

Напомним, 7 августа СМИ писали, что в Украине создают новый подводный дрон "Маричка".

Ранее стало известно, как украинские дроны-камикадзе могли атаковать флот РФ в Новороссийске.