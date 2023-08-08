ВСУ на Бахмутском направлении за сутки уничтожили 8 единиц техники и 65 оккупантов, — Череватый

За последние сутки на указанном направлении состоялось 16 боевых столкновений, в ходе которых оккупанты потеряли 185 военных убитыми и ранеными, а также были уничтожены российские САУ "Гвоздика" и пушка "Мста-Б".

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают удерживать инициативу, несмотря на отчаянное сопротивление российской армии. Оккупанты пытаются противостоять ВСУ, используя все виды артиллерии от минометов до РСЗО. Об этом рассказал заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире"Мы-Украина".

"506 раз за эти сутки враг нанес удары по нашим позициям, совершил шесть авианалетов на Бахмутском направлении. Состоялось 16 боевых столкновений, в ходе которых украинские защитники уничтожили 65 оккупантов, 120 — ранены, трое взяты в плен", — подчеркнул он.

Череватый отметил, что за каждым удачным ударом по мощностям врага стоит комплексная и кропотливая работа разведки, аэроразведки, штаба и артиллеристов непосредственно.

"И как раз то, что наши артиллеристы качеством и филигранно выполняют задачи перекрывает количественное преимущество оружия у врага", — добавил Череватый.

Потери армии РФ на Бахмутском направлении за сутки на Бахмутском направлении

По данным заместителя командующего Восточной группировки войск российские оккупанты потеряли:

65 человек личного состава;

120 раненых военных;

1 танк;

1 САУ "Гвоздика";

1 пушку "Мста-Б";

5 грузовиков;

1 полевой склад с боеприпасами:

1 узел связи.

К слову, 7 августа командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский опубликовал видео, в котором аэроразведчик под псевдонимом "Вялый" зафиксировал пребывание гаубицы "Мста-Б" и помог артиллеристам уничтожить ее.

Также, 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.

Напомним, что 5 августа Череватый сообщал, что российские войска пытаются контратаковать на Бахмутском направлении. Зафиксировано увеличение артиллерийских ударов. Несмотря на увеличение вражеской активности, инициатива остается на стороне украинских защитников.