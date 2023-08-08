ВСУ уничтожили редкую российскую станцию РЛС "Ястреб АВ", — Тарнавский

Новейшая станция разрабатывалась с 2011 года. Она должна была высчитывать позиции украинской артиллерии для контрбатарейной борьбы.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Ястреб АВ". Об этом он написал в телеграм-канале.

За минувшие сутки украинские войска имели успехи на Таврическом направлении. Артиллерия выполнила 1508 огневых задач и за сутки было ликвидировано 94 оккупанта, еще 162 получили ранения. Также Силы обороны уничтожили 18 единиц техники:

3 боевых бронированных машины;

8 артсистем и минометов;

1 вертолет Ка-52 "Аллигатор";

1 БПЛА;

4 автомобиля;

1 станция РЛС "Ястреб АВ".

Что известно о станции "Ястреб АВ"?

"Ястреб АВ" — это разработка "Научно-производственного объединения "Стрела", которая является частью концерна "Алмаз-Антей". Комплекс используют для вычисления позиций артиллерии. Публично ее впервые показали в 2017 году, а заказ на разработку был подписан в 2011 году. Машина базируется на колесном шасси БАЗ-6910-025 с колесной формулой 8х8.

Макет "Ястреб АВ"

Установка должна высчитывать координаты, с которых вражеская артиллерия запускает снаряды. В российских СМИ писали, что характеристики машины неизвестны. Однако "Ястреб АВ" должен был бы заменить в войске РЛС "Зоопарк", который еще в 2017 году называли "значительно устаревшим". Тогдашний замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявлял, что "Ястреб" будет лучше всех российских и зарубежных аналогов.

Напомним, 25 июля ВСУ уничтожили под Соледаром редкую станцию РЛС "Аистенок", которая должна была выявлять тяжелую бронетехнику и артиллерию.

22 июля спецподразделение СБУ уничтожило российскую РЛС "Подлет", которая должна служить целеуказанием для средств ПВО.