Черноморский флот больше не чувствует себя в безопасности у берегов Крыма, — ВМС Украины

По словам спикера военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, россияне все чаще отправляют корабли ближе к международно признанным границам, чтобы их не атаковали дроны.

Корабли Черноморского флота Российской Федерации перестали чувствовать себя в безопасности рядом с временно оккупированным Крымским полуостровом. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо" 8 августа.

По его словам, последние несколько дней фиксируется, что российские корабли держатся как можно дальше от захваченных территорий и базируются ближе к северо-восточной части Черного моря.

"Россияне уже не чувствуют себя уютно в бухте Севастополя, потому что это территория Украины. В акватории Черного моря у российских оккупантов есть две морские базы, во временно оккупированном Севастополе и в Новороссийске", — говорится в сообщении.

Корабли ставят рядом с международно признанными берегами, ведь командование прекрасно осознает, что они стали одной из главных целей в акватории и это для них не безопасно.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также заявляла, что российские корабли пытаются маневрировать в Черном море, чтобы не стать целью дронов.

Оккупанты начали рассредоточивать Черноморский флот по всей акватории.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них — это маневры", — говорится в сообщении.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия атак на порты Украины для РФ. Черноморский флот может резко перестать существовать, а после обстрелов со стороны оккупантов, корабли являются вполне законной целью для ВСУ.