Россия, возможно, смогла решить проблему, которая сдерживала производство танков, — СМИ

По словам журналистов, есть вероятность, что РФ нашла способ обойти санкции и снова закупать западные тепловизоры для прицелов танков.

Российская военная промышленность могла решить проблему с дефицитом комплектующих для производства современных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Об этом пишет издание Forbes.

Сообщается, что ранее РФ не хватало оптики для производства танков. Еще до 2014 года "Уралвагонзавод" в Свердловской области и "Омсктрансмаш" в Сибири выпускали танки с прицелами наводчика "Сосна-У". Одним из главных компонентов прицелов – тепловизоры французской фирмы Thales.

Но, как сообщается, после введения санкций РФ потеряла возможность покупать французские тепловизоры. Поэтому Москве пришлось доставать из консервации старые танки Т-62, Т-72 и Т-80, чтобы устанавливать на них прицелы 1ПН96МТ- 02 1970-х годов производства.

Однако, как отметили журналисты, в сети появились данные, что с завода "Омсктрансмаш" выехал эшелон танков Т-80БВМ-30 с новыми прицелами "Сосна-У". Правда, предполагается, что это может быть другая оптическая система ПНМ-Т, основанная на российских комплектующих.

Издание отметило, что есть вероятность, что РФ нашла способ обойти санкции и снова закупать западные тепловизоры для прицелов танков.

"В любом случае очевидно, что российская промышленность сейчас поставляет новые танки с современной оптикой", — сказано в материале.

Как предположили в издании, эти запасы тоже могу закончиться. Тогда РФ снова придется доставать с хранилищ старые танки, которые не могут вести огонь на дальнем расстоянии.

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