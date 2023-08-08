"Должны быть благодарны": вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность РФ, — Зеленский

По словам президента, многие страны Североатлантического Альянса хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, так как это усилит их безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью латиноамериканской прессе, в котором рассказал о войне в Украине и перспективах вступления страны в НАТО. Видео конференции 8 августа опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что нарративы о том, что в Украине НАТО якобы воюет Росссия распространяет Кремль для того, чтобы оправдать перед обществом колоссальные потери.

"И чтобы хоть как-то успокоить свое общество и как-то оправдать их непобедимые ежедневные потуги на поле боя, они придумали себе образ этого зверя", — отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистки из Мексики о гипотетическом размещении военных баз России в ее стране, президент подчеркнул, что в Украине НАТО нужно не для размещения баз в стране, а для безопасности в регионе.

"Нам не нужны никакие базы. Я уверен, что такие члены НАТО как балтийские страны были бы очень рады, если бы мощные украинские воины были размещены на их территории и охраняли бы их границу. После этой войны, в мирное время. Все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных. У нас нет никаких баз ни США, ни других партнеров", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что там, где НАТО, там нет войны: "Мы к этому именно так относимся. Страны вступали в НАТО из-за того, что боятся, что Советский Союз ногами, руками и соблазном Путина вернется назад".

Глава государства отметил, что НАТО для Украины — это не наступательная миссия, так как Украина не планирует наступать дальше своих территорий.

"Россия должна быть благодарной, если Украина будет в НАТО. Именно так, потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не прейдет на их территории. Почему? Потому что страны НАТО не приходят на территории других государств", — добавил Зеленский.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский, Украина не снижает темпов своего стремления к вступлению в НАТО. Киев имеет четкий план по запуску работы Совета Украина-НАТО на всех уровнях

23 июля издание Newsweek сообщило, что США и Германия совместными усилиями не пустили Украину в НАТО на Саммите в Вильнюсе.