Военнослужащие из Киева получат финансовую помощь, — мэр (видео)

Из городского бюджета выделили 555 миллионов гривен для защитников и их семей, 312 миллионов гривен соцпомощи были выплачены в период с января по август 2023 года.

В Киеве военнослужащие и их семьи получат денежную помощь. В частности, в этом году выделили более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты бойцам. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"В 2023 году мы выделили более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты защитникам, поддержку семей защитников, в том числе на образование их детей", — сказал Виталий Кличко.

В свою очередь с 1 января по август 2023 года военнослужащим из Киева и их семьям было выплачено 312 миллионов гривен социальной помощи.

Кличко отметил, что на прошлой сессии Киевсовета было выделено пять миллиардов гривен из бюджета столицы на нужды подразделений ВСУ. По его словам, напрямую из местных бюджетов нельзя перечислять средства для ВСУ, зато можно выделять средства только на финансирование потребностей тех военных подразделений, которые зарегистрированы в территориальной общине или тех, которые отнесены к Силам обороны города. Однако Киев находит возможности и закупает автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания, средства гигиены, шлемы, защитные бронеплиты.

Мэр столицы отметил, что кроме бюджетных денег, для обеспечения потребностей военных привлекают помощь иностранных партнеров. В частности, город передал 49 спецавто для ГСЧС, 47 из которых работают в Киеве, 2 — в Харькове. Тогда как Пограничной службе направили 95 авто, из которых 85 — микроавтобусы, и две тысячи бронежилетов. Полку "Азов" передали пять грузовых авто повышенной проходимости, а командованию Сухопутных войск столица передала семь тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и пять тысяч касок в первые месяцы полномасштабного вторжения.

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Напомним, в июле Фокус писал, что ко Дню Независимости Украины ветераны войны, лица, пострадавшие от нацистских преследований, и граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая государство, получат единовременную денежную помощь. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен.

В июне Минобороны объяснило, как получить единовременную денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ.