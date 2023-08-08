Удар по Покровску: герой фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, как спасал людей (видео)

Как рассказал Владимир, пострадавший правоохранитель, он возвращался домой, но услышал сильный взрыв и поспешил на помощь жителям многоэтажки.

Пострадавший в Покровске полицейский, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе" Владимир рассказал о том, как спасал людей под завалами, пока не получил ранение. 8 августа журналисты "Суспільного" опубликовали интервью с украинским полицейским.

Владимир рассказал, что возвращался домой после смены, но услышал громкий звук взрыва, после чего сразу понял, что на месте потребуется помощь полицейских.

"Была информация повторный удар, но нужно было оказывать помощь пострадавшим. Когда был слышен звук ракеты, пытался упасть, однако мне в спину попал осколок, пробил легкие. Тот, кто направлял эту ракету в центр города понял, что там находятся только гражданские, а тот, кто второй раз бил по этому месту — дважды преступник, потому что они понимал, что людям будут оказывать помощь", — рассказал правоохранитель Владимир.

В Покровске пострадал герой фильма "20 дней в Мариуполе"

Напомним, украинский режиссер Мстислав Чернов сообщил, что в результате удара по Покровску Донецкой области пострадал полицейский, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе.

Фото: Соцсети

В Покровске ранен Владимир, герой фильма "20 дней в Мариуполе", полицейский, который спас наши жизни. Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области", — написал Чернов.

По словам режиссера, полицейский прибыл на место удара, чтобы оказать помощь пострадавшим, но попал под повторный ракетный обстрел со стороны оккупантов.

Ракетный удар по Покровску 7 августа — последние новости

Напомним, вечером 7 августа российская армия атаковала центр Покровска в Донецкой области двумя ракетами "Искандер". В результате обстрелов разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница.

По состоянию на 16:55 сообщалось о семи погибших, среди них сотрудник ГСЧС. Ранения получили 82 человека, среди них 39 гражданских, в том числе двое детей — 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных.

Спасателям удалось спасти из-под завалов 8 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, в результате ракетного удара по Покровску погиб заместитель начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.