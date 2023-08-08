Спецназовцы на лодках провели операцию на оккупированной части Херсонщины, — "Стугна" (видео)

Украинские защитники уничтожили командный пункт оккупантов и личный состав россиян.

Бойцы батальона "Стугна" на лодках провели спецоперацию на оккупированной части Херсонщины. Об этом Общественный резерв "Стугна" сообщил 8 августа в Telegram.

В сообщении говорится о том, что украинским защитникам вместе с военнослужащими смежных подразделений удалось уничтожить командный пункт оккупантов. Также они ликвидировали значительную часть вражеского личного состава.

Бои на островах и лиманах Днепра

Силы специальных операций штурмовали позиции россиян на острове Днепра в июле. В результате операции украинских военных уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена, а также ликвидировано 5 оккупантов. Украинские войска обнаружили позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны. Бойцы приняли решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав врага.

Комбат в июне рассказал о боях на лиманах Херсонщины. Небольшая группа бойцов должна была эвакуировать побратимов на лодках в типа противника. Бойцы 24 километра преодолели за четыре часа. Для спасения своих людей комбат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода предложил смелый план. Они решили вывезти раненых с помощью одной лодки из соответствующей локации.

Напомним, 8 августа ВСУ показали, как выбивают россиян на Запорожском направлении. Россияне пытаются удержать свои позиции, поэтому украинские операторы осуществляют до 40 вылетов в сутки. Захватчики средствами РЭБ заставляют дрон отклоняться от курса и принудительно сажают его на землю. Кроме этого, говорят военные, противник методично укрепляет свою "армию дронов" новыми видами техники.