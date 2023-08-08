В Мариуполе местные жители начали "задыхаться": что произошло

До начала полномасштабного вторжения около 20% мариупольцев имели аллергию на опасное растение — амброзию. В оккупированном городе коммунальщики не уничтожают растения, которые вызывают аллергии, рассказали в мэрии.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области люди начали жаловаться на то, что они "задыхаются" из-за опасного растения, которое разрастается по городу. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета в Telegram.

Таким образом Мариуполем распространяется опасное растение — амброзия, которая вызывает аллергические реакции.

"Назад во времени: "Амброзия в человеческий рост, люди задыхаются!" — говорилось в сообщении.

Отметили, что по сообщению местных жителей, коммунальные службы города не срезают сорняк, среди которого есть и амброзия, на которую есть аллергия у горожан. В частности, на 17 микрорайоне возле школы №52 растения уже почти человеческого роста. В свою очередь местные службы никак не реагируют на жалобы жителей о том, что они "задыхаются".

В городском совете рассказали, что около 20% мариупольцев имели аллергию на амброзию и другие растения до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Горожане находились под наблюдением семейных врачей или аллергологов. Кроме этого, коммунальные службы уничтожали аллергические растения во всех районах города.

"Сейчас в оккупации получить профессиональное медицинское сопровождение — настоящая проблема. Поэтому люди могут получить осложнения из-за аллергии", — добавили в сообщении.

Напомним, 6 августа советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты начали раздавать гуманитарную помощь на том месте, где год назад складировали тела погибших местных жителей. Речь идет о местном супермаркете.

4 августа стало известно, что российские "гаишники" и коллаборационисты начали массово штрафовать людей за проезд на зеленую стрелку светофора в Мариуполе. Зато демонтировать светофоры нелегитимная администрация не позволяет.