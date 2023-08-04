Деньги идут в карман: оккупанты придумали новые штрафы для жителей Мариуполя, — Андрющенко

Оккупанты штрафуют местное население за проезд на зеленый сигнал с контурной стрелкой. Светофоры демонтировать нелегитимная администрация не позволяет.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские "гаишники" и коллаборационисты начали массово штрафовать людей за проезд на зеленую стрелку светофора. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"К смешным новостям оккупации. На России не предусмотрено использование зеленой стрелки для регулирования проезда. Поэтому, российские гаишники и их перекрашенные прихвостни на оккупированных территориях массово штрафуют людей", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты считают проезд на зеленый сигнал с контурной стрелкой "проездом на красный свет". Кроме штрафов, они не позволяют демонтировать такие светофоры. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, штрафы в основном идут "себе в карман". Тогда как "раем для ГАИ" является Бердянск Запорожской области.

"А вы говорите патрулька (Национальная патрульная полиция, — ред.) вам не такая", — обратился Андрющенко к украинцам.

Напомним, 2 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупационные власти планируют обнести металлическими заборами все учебные заведения города. Тогда как в школу можно будет попасть через единый вход и по пропуску, покинуть ее будет невозможно до окончания занятий. Также на территорию школы будет запрещен проход для родителей.

3 августа стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе еженедельно арестовывают около 100 местных жителей. Оккупанты пытаются найти партизанов.