Корректировал атаки РФ: экс-чиновник "Беркута" получил тюремный срок, — СБУ (фото)

Тюремные сроки получили четверо корректировщиков россиян. Одному из них назначили 9 лет тюрьмы, остальным трем — по 8.

Четыре вражеских информатора, которые корректировали воздушные атаки Российской Федерации по украинским городам, получили тюремные сроки. Среди заключенных условий бывший чиновник "Беркута". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"По материалам СБУ, суд назначил одному из злоумышленников 9 лет лишения свободы, остальным трем — 8 лет", — говорилось в сообщении.

Таким образом бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" передавал своей дочери, которая находится во временно оккупированном Крыму, локации Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка Донецкой области.

Тогда как в Киеве тренер одной из столичных школ боевых искусств с начала полномасштабного вторжения публиковала на пророссийских Telegram-каналах фотоснимки позиций ВСУ на территории города. В результате с ней связался представитель российской спецслужбы и привлек ее к сотрудничеству в пользу РФ. Враг дал ей задание отслеживать места базирования защитников Киева. В свою очередь она не только рассказывала о дислокации украинских бойцов, но и описывала их форму и шевроны. Также женщина сообщала врагу координаты критической инфраструктуры на территории столичного региона.

В Донецкой области жителя Краматорска, который работал на одном из местных заводов, приговорили к 9 годам тюрьмы. Он корректировал российские ракеты по маршрутам передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в частности иностранного производства. С врагом он общение через закрытое время в одном из мессенджеров.

В Харькове приговорили к 8 годам лишения свободы информатора, который корректировал ракетные удары через своих знакомых из РФ по областному центру.

"Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства", — добавили в СБУ.

Напомним, 8 августа Фокус писал, что двое жителей Одессы распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона. Обоим фигурантам грозит до 8 лет заключения.

7 августа стало известно о задержании работника одной из местных железнодорожных станций в Харькове. Он информировал врага о маршрутах перемещения эшелонов с военной техникой ВСУ.