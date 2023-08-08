Чтобы найти неверных генералов: бунт Пригожина был спецоперацией для Путина, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уже есть понимание того, сколько генералов, которые были отстранены от выполнения своих обязанностей. Некоторые из них уже находятся за решеткой.

Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был спланированной спецоперацией, которую согласовали с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к Путину и его окружению", — сказал он.

По его словам, уже есть понимание того, сколько генералов, которые были отстранены от выполнения своих обязанностей. Некоторые из них уже находятся за решеткой.

Также Данилов отметил, что миру стоило раньше обратить внимание на ЧВК "Вагнер". Так, они уже многие годы занимаются террористической деятельностью в странах Африки. Что касается в России, то напряженность там будет нарастать. Более того, зимой этого года может дойти до основного обострения, так как много людей понимают, куда Россию завел режим Владимира Путина.

Секретарь СНБО также отметил, что в РФ может случиться новый бунт, но его надо дождаться.

"Там могут появиться неожиданные личности, которых очень быстро поддержит народ", — сказал Данилов.

Напомним, что в ЦНС сообщили, что Россия использует "вагнеровцев" для уменьшения поддержки Украины. В рамках такой операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники Евгения Пригожина якобы готовы осуществить вторжение в европейские страны.

Также разведка Великобритании сообщила, что Путин вооружает Росгвардию после мятежа "вагнеровцев". В британском Минобороны полагают, что Кремль намеревается укрепить Росгвардию тяжелым вооружением, чтобы обеспечит безопасность путинского режима от внутренних угроз, таких как военный мятеж ЧВК "Вагнер".