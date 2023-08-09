"Нужен ядерный заряд": пропагандисты РФ назвали бесполезными авиаудары по аэродромам Украины (фото)

Оккупанты атакой по аэродрому в Староконстантинове якобы пытались попасть в место стоянки самолетов Су-24М, которые способны стрелять ракетами Storm Shadow и Scalp, но зря потратили миллионы долларов.

Масштабный авиаудар российских войск, который состоялся 5 августа, оказался неэффектным и бессмысленным, а для разрушения необходимы "килотонны авиабомб или ядерный заряд". Такие выводы сделали российские Telegram-каналы, в частности "Военный осведомитель".

Захватчики опубликовали якобы фото аэродрома в Староконстантинове. Аэродром могли атаковать примерно 70 дронов. Также оккупанты сделали более трех залпов ракет из десятка ракетоносцев Ту-95, которые не дали им никакого результата.

По их оценкам, стоимость такого удара составляет сотни миллионов долларов. Как информирует Telegram-канал Moscow times, захватчики как будто пытались поразить две цели: ангар неизвестного назначения, находившийся отдельно, и место стоянки самолета Су-24М, который разбирали на запчасти.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Цель у российских оккупантов, как утверждают журналисты, была совсем другая, ведь они стремились атаковать десятки украинских самолетов Су-24М, которые способны наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow и Scalp.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Пропагандисты признали крайне низкий эффект от ударов. Произошли якобы два попадания в ангар и стоянку самолетов, а также разрушения в районе хранилища горючего, а "ущерб от удара имеет ограниченный характер", поэтому, по их мнению, нужны "килотонны авиабомб или вовсе ядерный заряд".

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Оккупанты пожаловались, что такая атака никак не подействовала на способность ВСУ наносить удары, ведь на следующий день украинские войска атаковали дальнобойными ракетами Чонгарский и Генический мосты в Крыму, что остановило выезд транспорта.

По информации журнала Bild, на украинской авиабазе установлены ПВО Patriot и Iris-T. Самолеты между аэродромами якобы постоянно курсируют. Для этого Украина восстановила все авиабазы советских времен и использует новые тайные взлетно-посадочные полосы на автомагистралях, которые были превращены во взлетно-посадочные полосы.

Напомним, 7 августа подполковник ВСУ оценил уровень ПВО на Киевщине. По словам неназванного военного, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются, а эта зима может стать тяжелее предыдущей.