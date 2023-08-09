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"Систематически кто-то взрывается": оккупанты решили освятить "Азовсталь" в Мариуполе

Фото: РИА Новости | Украинцам рассказали, какая ситуация в районе "Азовстали" спустя год оккупации

По словам советника мэра Петра Андрющенко, россияне решили провести крестный ход, чтобы якобы легче было разминировать территорию завода.

Российские оккупанты решили освятить территорию временно захваченного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы "выгнать оттуда демонов". Об этом рассказал советник мэра Петр Андрюшенко в комментарии журналистам "24 канала" 9 августа.

По его словам, украинские военные настолько напугали россиян во время битвы за Мариуполь весной прошлого года, что они ищут новые способы, дабы найти спокойствие. Территорию завода было принять освятить и провести крестный ход, чтобы "выгнать оттуда демонов".

"В прошлом году притащили каких-то попов и водили крестные ходы вокруг "Азовстали" – "выгоняли демонов" оттуда. Поэтому там якобы можно спокойно находиться", – говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что россияне также пытаются разминировать территорию завода и отправляют туда пророссийских боевиков "Л/ДНР", чтобы не использовать граждан своей страны. Петр Андрющенко отметил, что они для РФ являются не более, чем расходным материалом.

"Россияне разминируют [меткомбинат "Азовсталь", — ред.] – там до сих пор систематически кто-то взрывается. Там, где разминировали, режут на металл", – добавил Петр Андрющенко.

А вот от глобального обустройства территории противник пока что решил отказаться. Там расположена вертолетная площадка, куда время от времени садятся воздушные суда, но из-за регулярных взрывов постоянно там ничего не базируется.

Напомним, 4 июля советник мэра Петр Андрющенко отмечал, что есть множество факторов, которые указывают на то, что Мариуполь вскоре освободят. У россиян проблемы с финансированием одновременно в нескольких секторах общественной жизни. В Кремле не хотят тратить деньги на территорию, которую вскоре могут деоккупировать ВСУ.