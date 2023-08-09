Свыше 40 тысяч кв. км: сколько территорий освободили ВСУ с начала полномасштабной войны

По данным Страткома ВСУ, украинские войска освободили территорию, которая равняется территории 15 столиц РФ или больше целой Молдовы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские войска освободили уже более 40 тысяч квадратных километров земли. Об этом сообщает Стратком ВСУ.

"Более 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года", — сообщили в Страткоме.

Отмечается, что освобожденные территории площадью почти вдвое больше, чем Израиль, больше чем Молдова и около 15 городов таких, как столица РФ Москва.

Площадь Молдовы составляет 33 846 квадратных километров, площадь Москвы — 2511 квадратных километров, а площадь Израиля 22 145 квадратных километров.

Украинские войска освободили почти всю Харьковскую область и часть Донецкой и Луганской областей во время контрнаступления осенью 2022 года. Также оккупантов отбросили с севера на первых этапах полномасштабной войны и с левого берега Херсонщины осенью 2022 года.

Сейчас под временной российской оккупацией находится около 107 тысяч квадратных километров: на юге Украины и востоке. Это превышает территорию Португалии или Венгрии. Украинские войска освободили более половины захваченных территорий с начала полномасштабной войны.

Напомним, 3 августа Фокус разбирался, какие территории освободили Силы обороны во время летней компании.

31 июля в ВСУ сообщили, что за месяцы под Бахмутом освободили 37 квадратных километров.