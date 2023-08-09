"До трех эскадрилий": эксперт назвал сроки, когда F-16 появятся в украинском небе

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, в США медлили с решением о начале обучения украинских пилотов и если эта тенденция сохранится в будущем — срок поставок авиации снова может сместиться.

В США окончательно одобрили начало обучения украинских военных на западных истребителях, поэтому вскоре может быть принято решение и о поставках авиации. Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец спрогнозировал, когда это случится, передает "Эспрессо" 9 августа.

По его словам, самый позитивный вариант свидетельствует о том, что самолеты F-16 поступят на вооружение ВСУ в первом квартале 2024 года.

"Некоторое время Пентагон медлил с решением, которое предполагало, как я понимаю, передачу определенных документов и решений для начала подготовки наших пилотов. Две страны — Нидерланды и Дания будут лидерами по подготовке нашего персонала. Уже определены первые восемь пилотов, + 20 во втором эшелоне. Мы понимаем, что даже при форсированных режимах подготовки это минимум полгода", — говорится в сообщении.

В том случае, если темпы подготовки украинцев будут совпадать с темпами подготовки поставок авиации — тогда, первые самолеты прибудут к ВСУ лишь в первом квартале 2024 года. И это оптимистичные показатели.

Тогда истребители начнут исполнять ограниченные задачи в украинском небе и помогут ВСУ бороться с российской агрессией.

"Если будут определенные задержки, то это будет несколько позже. Все понимают колоссальное значение авиации для наших нужд безопасности и обороны и наступательных действий. Когда бы эти самолеты ни появились, все равно они будут крайне нужны. Мы говорим, что сначала могут передать эскадрилью (12-16 самолетов), а затем до трех эскадрилий – до 50 машин и больше", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 9 августа в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Инициативу по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 взяли на себя Дания и Нидерланды.