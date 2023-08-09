"Шаманбат" становится амбициознее: бойцы ГУР открыли охоту на генералов РФ, — The Times

В элитном батальоне ГУР Минобороны отмечают, что главное в их задачах — это разведка.

Бойцы элитного батальона "Шаман" Главного управления разведки Минобороны уже не первый год совершают рейды в тылы врага, чтобы уничтожать высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщает The Times.

Сержант с позывным "Интеллект" заявил, что у батальона "Шаман" возросло количество вражеских целей или людей, в том числе генералов для ликвидации.

"Мы провели более десяти подобных операций за последние полгода, и мы достигли успеха", — сказал боец.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ВСУ заявляют, что ликвидировали 15 российских генералов. В РФ подтвердили гибель 6, большинство из которых погибли у линии фронта. Например, в июне российские СМИ сообщали о гибели полковника 1009-го мотострелкового полка Владимира Кузнецова в Белгородской области. В июле погиб подполковник службы безопасности ФСБ Андрей Скуратов в Брянской области.

В издании утверждают, что отряды "Шаманов" сопровождают российских партизан, которые выполняют задачи на территории РФ.

"Иногда другие группы могут претендовать на наши убийства. Лучше всего работают группы по шесть человек, которые разворачиваются на вертолетах", — заявил "Интеллект".

Также он добавил, что американский вертолет в ГУР Black Hawk, оснащен парой пулеметов М-240. Для других операций они ходят пешком, поэтому им приходится во время учений выполнять задачи на 50 км с полной экипировкой.

Ключевой составляющей успеха является разведка.

"Вы знаете, что русские любят деньги и ненавидят своих генералов, поэтому мы можем получить много полезной информации изнутри рядов. И у нас есть много полезного снаряжения. Ребята всегда носят с собой дроны-камикадзе, иногда они могут вывести из строя даже очень сильную машину", — продолжает "Интеллект".

Отмечается, что ранее "Шаман" был небольшим по количеству бойцов, однако сейчас он разросся до батальона.

Напомним, 7 августа в ГУР сообщили о рейде "Шамана" в тылы врага в Херсонской области.

27 июня СМИ впервые написали, что украинское спецподразделение устроило диверсии на территории РФ.