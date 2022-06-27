Украинский спецназ устраивал диверсии на территории России, — The Times

Отряд "Шаман" привлекают к уничтожению критически важной для ведения войны российской инфраструктуры.

Журналисты британской газеты The Times поговорили с двумя 25-летними бойцами 10-го отряда спецназа украинской военной разведки, имеющим неофициальное название "Шаман", с позывными "Красавчик" и "Двадцать второй". В этот отряд после сложных испытаний принимают только самых подготовленных бойцов, которые обладают множеством навыков, в том числе освоили дайвинг, альпинизм и парашютные прыжки.

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Источник в военной разведке объяснил журналистам, что этот отряд считается элитой украинского спецназа. Его бойцов привлекают к выполнению самых сложных задач. Цель отряда — уничтожение российской инфраструктуры, критически важной для ведения войны против Украины. На вертолетах, летящих на малых высотах, бойцов ночью забрасывают в глубокий тыл врага, в том числе в их активе несколько рейдов на российскую территорию.

The Times подчеркивает, что информация о диверсиях, проведенных украинцами, засекречена. Однако сам факт существования такого отряда может объяснить, почему в России взрываются нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, а также происходят аварии на коммуникационных сетях.

"Двадцать второй" называет такие вылазки самой интересной работой. "Красавчик" добавляет, что после диверсий россияне просто не знают, что именно стало причиной взрывов, в том что это дело рук украинского спецназа, им трудно поверить.

The Times пишет, что помимо рейдов в тыл врага отряд "Шаман" принимает участие и в боях, к примеру, они столкнулись с российским спецназом на аэродроме "Антонов" в Гостомеле, а также принимали участие в других важных боях в Киевской области.

Чем известен 10-й отдельный отряд спецназа "Шаман"

[ + – ] Шеврон 10-го отдельного отряда спецназа

Отряд был основан в 1993 году. С началом российского вторжения в 2014 году отряд активно участвует в противостоянии диверсионно-разведывательным группам противника и проведении специальных операций в тылу врага. Также отряд обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии, что помогло Украине обосновать свою позицию в Гааге.

В мае 2014 года отряд первым зашел в Донецкий аэропорт.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что 7 июня 2017 года это подразделение военной разведки ликвидировало на оккупированной территории Донбасса одного из руководителей спецподразделения "Вымпел" ФСБ РФ полковника Юрия Черкашина. Он отвечал за организацию террористических актов на территории Украины.

До июня 2017 года отрядом руководил Максим Шаповал. 27 июня он погиб в результате теракта: автомобиль полковника Шаповала взорвали в Соломенском районе Киева.

О некоторых зарубежных операциях отряда писали СМИ, например, об успешной эвакуации более 700 украинцев и иностранцев из Кабула в августе 2021 года.

Что горело в России после 24 февраля

В России действительно постоянно происходят пожары на крупных объектах. К примеру, ночью 25 апреля в Брянске, который находится на границе с Украиной, загорелась нефтебаза "Транснефть-Дружба" — дочернего предприятия "Транснефти". В тот же день местные жители в соцсетях писали о пожарах на территории воинской части. Официально эту информацию не подтверждали.

12 апреля в Белгородской области повредили железную дорогу. По словам советника МВД Антона Геращенко, разрушение — дело рук партизанов.

Также время от времени происходят пожары в далеких от украинских границ регионах России. В конце апреля масштабный пожар вспыхнул на территории оборонного завода "Красмаш" в Красноярске.

Через несколько дней СМИ сообщили о возгорании на Дмитриевском химзаводе в городе Кинешма Ивановской области, который является крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ.

В Твери произошел крупный пожар во 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ. Институт известен разработкой зенитно-ракетного комплекса С-300 и работой над ракетным комплексом "Искандер".