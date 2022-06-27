Український спецпідрозділ влаштовував диверсії на території Росії, — The Times

Загін "Шаман" залучають до знищення критично важливої для ведення війни російської інфраструктури.

Журналісти британської газети The Times поговорили з двома 25-річними бійцями 10-го загону спецпідрозділу української військової розвідки, що мають неофіційну назву "Шаман", із позивними "Красавчик" та "Двадцять другий". У цей загін після складних випробувань приймають лише найпідготовленіших бійців, які мають безліч навичок, зокрема освоїли дайвінг, альпінізм і парашутні стрибки.

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Джерело у військовій розвідці пояснило журналістам, що цей загін вважається елітою українського спецпідрозділу. Його бійців залучають до виконання найскладніших завдань. Мета загону — знищення російської інфраструктури, яка є критично важливою для ведення війни проти України. На вертольотах, що летять на малих висотах, бійців уночі закидають у глибокий тил ворога, зокрема в їхньому активі кілька рейдів на російську територію.

The Times наголошує, що інформація про диверсії, проведені українцями, засекречена. Проте сам факт існування такого загону може пояснити, чому в Росії вибухають нафтопереробні заводи та склади боєприпасів, а також аварії на комунікаційних мережах.

"Двадцять другий" називає такі вилазки найцікавішою роботою. "Красавчик" додає, що після диверсій росіяни просто не знають, що саме спричинило вибухи, в те, що це справа рук українського спецзагону, їм важко повірити.

The Times пише, що крім рейдів в тил ворога, загін "Шаман" бере участь і в боях, наприклад, вони зіткнулися з російським спецпідрозділом на аеродромі "Антонов" у Гостомелі, а також брали участь в інших важливих боях у Київській області.

Чим відомий 10-й окремий загін спецпідрозділу "Шаман"

[ + – ] Шеврон 10-го окремого загону спецпідрозділу

Загін заснований у 1993 році. З початком російського вторгнення у 2014 році загін бере активну участь у протистоянні диверсійно-розвідувальним групам противника та проведенні спеціальних операцій у тилу ворога. Також загін забезпечував докази причетності Росії до збройної агресії, що допомогло Україні обґрунтувати свою позицію у Гаазі.

У травні 2014 року загін першим зайшов до Донецького аеропорту.

Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що 7 червня 2017 року цей підрозділ військової розвідки ліквідував на окупованій території Донбасу одного з керівників спецпідрозділу "Вимпел" ФСБ РФ полковника Юрія Черкашина. Він відповідав за організацію терористичних актів на території України.

До червня 2017 року загоном керував Максим Шаповал. 27 червня він загинув внаслідок теракту: автомобіль полковника Шаповала підірвали у Солом'янському районі Києва.

Про деякі закордонні операції загону писали ЗМІ, наприклад, про успішну евакуацію понад 700 українців та іноземців із Кабула у серпні 2021 року.

Що горіло в Росії після 24 лютого

У Росії справді постійно відбуваються пожежі на великих об'єктах. Наприклад, вночі 25 квітня у Брянську, що знаходиться на кордоні з Україною, спалахнула нафтобаза "Транснефть-Дружба" — дочірнього підприємства "Транснефти". Того ж дня місцеві жителі у соцмережах писали про пожежі на території військової частини. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

12 квітня у Бєлгородській області пошкодили залізницю. За словами радника МВС Антона Геращенка, руйнація — справа рук партизанів.

Також іноді відбуваються пожежі в далеких від українських кордонів регіонах Росії. Наприкінці квітня масштабна пожежа спалахнула на території оборонного заводу "Красмаш" у Красноярську.

За кілька днів ЗМІ повідомили про спалах на Дмитрівському хімзаводі в місті Кінешма Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ.

У Твері сталася велика пожежа в 2-му Центральному Науково-дослідному інституті Військ Повітряно-космічної оборони РФ. Інститут відомий розробкою зенітно-ракетного комплексу С-300 та роботою над ракетним комплексом "Іскандер".