Есть одна веская причина: почему Украина хочет немецкие дальнобойные ракеты Taurus, — Forbes

Немецкий аналог Storm Shadow имеет лучший двигатель и больший радиус действия, поэтому Воздушные силы будут еще в большей безопасности, когда будут запускать их по вражеским целям.

В последние недели в западных СМИ звучит информация, что Германия готова, или наоборот неготова передать Украине крылатые ракеты Taurus. Forbes сообщил, почему они так нужны Воздушным силам.

В Украине есть только один бомбардировочный полк — это 7-я бригада тактической авиации с советскими бомбардировщиками Су-24. Именно их переоборудовали для применения Storm Shadow/SCALP. Несмотря на все попытки РФ уничтожить самолеты, Су-24 продолжают громить российские базы, склады и командные пункты.

Немецкие ракеты Taurus подобны Storm Shadow, но имеют несколько преимуществ, которые еще больше усложнят жизнь для РФ. Украина сможет сделать пуски ракет с самолетов еще более безопасными для экипажей. В издании пишут, что Taurus будет лететь еще дальше, а это значит, что запускать их можно будет с более безопасного расстояния. Западные ракеты уже значительно уменьшили количество потерь бомбардировщиков до фактически нуля.

Taurus будет иметь дальность полета примерно 337 км (210 миль) — и это почти на треть дальше, чем у Storm Shadow и SCALP. Стоит добавить, что в мире существует ограничение в радиусе действия ракет, которые поставляют другим странам на уровне 300 км. Вероятно, Storm Shadow/SCALP тоже имеют такое ограничение. Без экспортных ограничений дальность трех ракет превышает 500 км.

Таким образом Воздушные силы, вероятно, смогут наносить удары по югу оккупированного Крыма, куда британско-французские могут не доставать без риска для экипажей.

Также Taurus имеет турбовентиляторный двигатель, а не турбореактивный. В турбореактивном двигателе воздух попадает внутрь, где сгорает, а затем выходит из него. В турбовентиляторном — более современном типе двигателя — есть вентилятор в передней части, который продувает воздух через сердцевину двигателя, делая его более эффективным для данного веса и мощности. Вероятно, именно это дает больший радиус действия.

Поэтому в случае поставки немецких ракет, российским командирам будет еще страшнее, считают журналисты.

Напомним, 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus.

3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине не передали ракеты Taurus, поскольку они имеют "особую дальнобойность".