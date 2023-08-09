Китай и ОАЭ впервые проведут совместные военные учения: что они значат для Ближневосточного региона

Эксперты отмечают, что после выхода ОАЭ из морского соглашения, Абу-Даби посылает Вашингтону сигнал о самостоятельном выборе в сфере своей безопасности.

Китайские вооруженные силы в августе этого года проведут первые в истории военные учения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Маневры под названием Falcon Shield 2023, в рамках которых будут проводиться совместные тренировки военно-воздушных сил двух стран, пройдут в Синьцзяне на северо-западе Китая. О том что эти учения означают для Ближневосточного региона рассказали военные аналитики в интервью Breaking Defense.

Китайская сторона заявила, что целью учений является углубление прагматических обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух держав. Но по мнению доцента Центра исследований безопасности Ближнего Востока Дэвида де Роша, пока трудно сказать, что совместные учения означают для отношений Китая и ОАЭ. С другой стороны трудно не рассматривать их как однозначное послание США, даже если это объявление сделали только китайцы.

"Это довольно неприятное событие, поскольку ОАЭ, похоже, пытаются продемонстрировать США, что у них есть варианты действий. Но весьма вероятно, что здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд", — отметил де Рош.

Эксперт напомнил, что ОАЭ — мусульманская страна, а учения планируют провести в автономном районе Синьцзян, где в свое время, по мнению правительства США, происходил этноцид мусульманского уйгурского населения.

Кувейтский полковник в отставке и военный аналитик Зафер Аль Аджами согласен с этим мнением. По его словам, Абу-Даби после выхода из возглавляемого США морского соглашения, фактически посылают Вашингтону еще один сигнал.

"Участвуя в учениях с Китаем, ОАЭ передают США второй сигнал. Они заверяют, что у них все еще есть выбор в управлении своей безопасностью наилучшим образом", — отметил Аджами.

Между тем Китай не может единолично заменить США в регионе в качестве гаранта безопасности в Персидском заливе.

Также эксперты обратили внимание на проведение оборонных выставках в странах Персидского залива, где китайские фирмы приняли активное участие не только со своими оборонными платформами, но и в исследованиях и разработках оборонных систем. Эти проекты совместно разрабатываются двумя странами в рамках Китайско-эмиратской научно-технической инновационной лаборатории (CEST), совместного проекта International Golden Group ОАЭ и Norinco.

Что касается вооружения, то аналитики предположили, что наиболее вероятным сценарием будет участие самолетов китайского производства, которые были закуплены Эмиратами. В пользу этой версии говорят и журналисты издания Global Times, которые сообщили, что в учениях будут задействованы и недавно приобретенные самолеты L-15.

Ранее сообщалось, что у берегов Аляски была замечена группа военных кораблей России и Китая. В ответ администрация президента США Джо Байдена направила к Алеутским островам четыре эсминца.