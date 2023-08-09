Из-за "угроз НАТО": Шойгу заявил о планах усилить войска РФ на западных границах

Министр обороны РФ уверен, что "коллективный Запад" угрожает безопасности его страны, размещая в непосредственной близости к российским и белорусским границам сотни тысяч военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

Россия планирует наращивать войска на своих западных границах из-за якобы угрозы со стороны стран НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

"Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму", — заявил российский министр, перечислив военную помощь, которую западные партнеры Украины оказывают с начала полномасштабного вторжения РФ.

По словам Шойгу, в непосредственной близости от границ России и Беларуси находятся около 360 тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем, 650 самолетов и вертолетов, размещенных в восточноевропейских странах НАТО. Численность "формирований внерегиональных государств Североатлантического блока" выросла в 2,5 раза с февраля прошлого года, превысив 30 тысяч человек. А потому Москва должна дать ответ на растущую угрозу со стороны НАТО.

"Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории", — утверждает Шойгу.

По словам министра обороны РФ, на территории Финляндии НАТО может разместить ударное вооружение, что также расценивается как угроза для России.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", — отметил Шойгу.

Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, которую в КНДР отмечают как "День Победы". В ходе визита глава государства Ким Чен Ын показал министру РФ запрещенные ООН баллистические ракеты. А Шойгу назвал армию КНДР сильнейшей в мире.

Также в августе росСМИ сообщали, что министр обороны Российской Федерации посетил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне боевых действий в Украине, где ему продемонстрировали шведскую боевую машину пехоты CV-90, якобы захваченную российскими военными.