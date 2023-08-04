Минобороны РФ сообщило о поездке Шойгу на оккупированные территории Украины (видео)

Главе Минобороны РФ показали шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая якобы была захвачена российскими военными. Отдельно министру указали на ряд "недостатков" данного вида техники.

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В пятницу, 4 апреля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне боевых действий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев и командиры штаба доложили главе российского оборонного ведомства обстановку на фронте.

Также сообщается, что министр поблагодарил военных за "ведение успешных наступательных действий". В ведомстве утверждают, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на Лиманском направлении.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций", — отметили в министерстве.

В заявлении Минобороны также говорится, что Шойгу продемонстрировали шведскую боевую машину пехоты CV-90, якобы захваченную российскими военными. Андрей Мордвичев рассказал министру о ряде "недостатков" упомянутой западной техники.

В РФ заявили, что Шойгу посетил зону боевых дейсвий

Напомним, 1 августа в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы побывал на территории временно оккупированной Запорожской области.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Минобороны РФ сообщили о визите начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Запорожскую область, чтобы позиционировать его эффективным и вовлеченным командиром.