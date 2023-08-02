В ISW объяснили, зачем Герасимов посетил оккупированную Запорожскую область (видео)
Как отмечают американские аналитики, на видео, опубликованным Минобороны РФ, Герасимов показан как "архитектор российских оборонительных операций" на одном из направлений контрнаступления ВСУ.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о визите начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в оккупированную часть Запорожской области, чтобы представить его эффективным и вовлеченным командиром. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 1 августа.
В российском оборонном ведомстве опубликовали кадры, на которых Валерий Герасимов осматривает передовой командный пункт в западной части Запорожской области и заслушивает доклад о текущей обстановке на фронте.
Как отмечают американские аналитики, данное видео является одним из первых публичных выступлений главы Генштаба РФ после мятежа Евгения Пригожина. В отчете говорится, что появление Герасимова может свидетельствовать о том, что он, вероятно, номинально сохранит свою должность в российской армии.
"На кадрах Минобороны Герасимов, в частности, изображен как архитектор российских оборонительных операций на одном из направлений украинского контрнаступления на юге", — отмечают авторы отчета.
По словам аналитиков, ранее в этой роли в РФ позиционировали бывших заместителей командующего Объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина и генерал-майора Ивана Попова.
Напомним, 14 июля полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев сказал Фокусу, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов уже не имеют поддержки среди российских генералов.
Ранее, 9 июля, в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин снял с поста командующего российским войсками в Украине 67-летнего генерала Валерия Герасимова.
Однако уже 10 июля Валерий Герасимов впервые появился в публичном пространстве после событий, связанных с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.