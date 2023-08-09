Воздушная тревога в Украине: ВС РФ "запускают" по Украине ложные цели, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушные сил ВСУ Юрия Игната, у россиян очень мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые работают в прифронтовой зоне.

Во время масштабной воздушной тревоги 9 августа были зафиксированы ложные цели, которые создавались средствами радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Об єтом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Когда был зафиксирован отбой тревоги, был повторный взлет и повторная тревога, и была вероятна угроза применения ракет Кинжал, даже были ложные цели", — заявил он.

По его словам, ложные воздушные цели создаются средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому на радарах можно увидеть ложные цели. Более того, такое оборудование у противника очень мощное и работает в прифронтовой зоне.

Юрий Игнат о воздушной тревоге 9 августа

Напомним, что 9 августа примерно в 17:43 Воздушные сил ВСУ сообщили, что российские войска запустили по Украине ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Telegram-канал "Николаевский Ванек", который ведет представитель Сил обороны Украины, предупредил об опасности Черкасскую и Винницкую области. Затем, уже в 17:50 в Киевской городской военной администрации предупредили жителей столицы об опасности.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Но уже в 18:07 Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что ранее Юрий Игнат говорил, что РФ в последнее время атакует Украину ракетами "с колес". По его словам, Россия планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но стольких ракет и дронов, как год назад, у них уже нет.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что бойцы "Гвардии наступления" теснят врага на юге. По его словам, противник упирается, но Силы обороны постепенно отвоевывают каждый метр земли. Военнослужащие делают все, чтобы выгнать врага.