Перевозил оккупантов: ВСУ уничтожили микроавтобус войск РФ (видео)

Вражеская техника была расположена вблизи разрушенных зданий и густой растительности, но это не помешало ликвидировать транспорт.

Украинские защитники сумели уничтожить микроавтобус, который регулярно перевозил личный состав врага. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Провели успешную работу бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. На видео видно, что техника была расположена вблизи разрушенных зданий и густой растительности, но это не помешало ликвидировать транспорт.

"Хорошая работа", — говорится в заметке Сырского.

Уничтожение техники россиян летом 2023 года

Аэроразведчик зафиксировал место дислокации российской гаубицы МСТА-Б и помог артиллеристам быстро избавиться от нее. Благодаря соответствующим координатам бойцы 30-й бригады точными выстрелами из HIMARS ликвидировали технику. Генерал-полковник отметил, что произошел и взрыв боекомплекта.

Также 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику. Впоследствии произошло попадание. Результата удалось достичь благодаря совместным усилиям бойцов 1-й САБ 2-го самоходного артдивизиона Третьей штурмовой бригады.

Дешевые FPV-дроны ВСУ уничтожили гордость армии РФ — танк Т-90 "Прорыв". Успешную отработку по цели украинские защитники провели вблизи населенного пункта Николаевка Друга, который расположен на территории Донецкой области.

Напомним, ВСУ 7 августа применили САУ и эффектно уничтожили бронетехнику врага. Группа российской бронетехники передвигалась по дороге вблизи разрушенных гражданских домов, но была остановлена украинскими войсками.