"Воевать надо людям": в ВСУ объяснили, сколько украинцев еще призовут в армию (видео)

По словам капитана Валерия Прозапаса, Украина не пройдет войну тем составом армии, которым начала. Поэтому подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через ВСУ.

Капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас заявил, что Украине нужен "нормальный" мобилизационный план. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нам нужен нормальный мобилизационный план. Мы не можем пройти весь путь тем составом армии, которым началась война. Людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные силы", — сказал Валерий Прозапас.

Он отметил, что украинцы должны знать правду, несмотря на современную технику и современное вооружение, нужны те, кто будет воевать. По его словам, сейчас началась ресурсная война, поэтому на "военные рельсы" нужно переходить не только украинским бойцам, но и соответствующим государственным службам, обществу и экономике. Также Украине нужен национальный ресурс, в частности финансовый и промышленный.

По словам Прозапаса, необходимо ставить на поток производство собственных снарядов и огневых средств и закупать дроны. Тогда как информационно нужно также внести некоторые изменения.

"Сериалы об уклонистах, какое-то непонятное "юмористическое контрнаступление" — это ненормально, надо начинать взрослеть. Нас ожидает еще не один месяц тяжелого, изнурительного противостояния", — подчеркнул Валерий Прозапас.

Капитан добавил, что каждая гривна экономит кровь украинского бойца, а каждая ложь, которая несется из уст экспертов и телеканалов приводит к смерти военного.

Напомним, 8 августа Фокус рассказал, кого могут призвать на службу этой осенью. Очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации определяет Генеральный штаб Украины согласно указу Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации".

В августе несколько категорий военнообязанных мужчин, которые могут получить бронь от мобилизации. От мобилизации могут быть забронированы работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. В них входят те предприятия, которые соответствуют как минимум двум (для некоторых категорий предприятий) или трем критериям из семи.