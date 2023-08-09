"Будут обучать ФСБшников": РФ планирует использовать захваченные мелитопольские вузы, — ЦНС

По имеющейся информации, в зданиях вузов будут готовить работников "полиции" по специальности "спецфакультет по защите информации". Кроме того, в будущем студенты якобы смогут участвовать в "программах обмена" с РФ.

Россияне планируют обучать будущих работников ФСБ и МВД в захваченных помещениях высших учебных заведений Мелитопольского государственного педагогического университета (МГПУ) имени Богдана Хмельницкого и Таврического государственного агротехнологического университета (ТГАТУ) им. Об этом 9 августа сообщил Центр национального сопротивления.

"В этих помещениях оккупанты создали псевдоуниверситет МГУ (МГУ), куда несмотря на пафосное название и бесплатное "образование", не смогли набрать достаточное количество студентов. Поэтому россияне по традиции превратили университет в режимный объект", — информирует ЦНС.

Со следующего учебного года оккупанты будут готовить сотрудников полиции, а также кадры для ФСБ РФ по специальности "спецфакультет по защите информации".

По информации Центра национального сопротивления, россияне анонсировали, что в дальнейшем студенты могут участвовать в "программах обмена" и учиться на территории Российской Федерации. То есть через этот университет-прокладку они планируют на временно оккупированных территориях Украины готовить работников для спецслужб РФ.

Какова ситуация на Мелитопольском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:56 9 августа Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Мелитопольское направление, карта по состоянию на 8 августа Фото: DeepStateMAP

Напомним, 8 августа Фокус писал, что ВСУ вышли на 2 линию обороны ВС РФ. По словам бывшего военнослужащего Евгения Дикого, Силы обороны уже прорвали первую линию обороны россиян и вышли на позиции вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ почти захватили Новоселовское, а Силы обороны отбросили россиян от Новоегоровки на Сватовском.