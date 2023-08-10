Собянин заявил об атаке БПЛА на Москву: в Домодедово и Внуково ввели план "Ковер" (карта)

По словам мэра Москвы, в сторону российской столицы летели два беспилотника, которые якобы удалось сбить в Калужской области и в районе ЦКАД.

В четверг, 10 августа, столица Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр российской столицы утверждает, что примерно в четыре утра противовоздушная обороны сбила два дрона, которые двигались в направлении Москвы.

По данным Сергея Собянина, один беспилотник был уничтожен в Калужской области, а другой в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги.

В то же время российское издание SOTA написало, что над московскими аэропортами "Домодедово" и "Внуково" закрыто небо, объявлен режим "Ковер". Сообщается, что это следует из переговоров диспетчера и одного из бортов над петербургским "Пулково".

По данным журналистов, самолеты, которые должны были сесть в российской столице, летят в Санкт-Петербург и Шереметьево.

Напомним, что 10 августа в Московской области РФ произошел сильный пожар. Очевидцы слышали два взрыва в Домодедово, за которыми последовало возгорание. По данным МЧС, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.

Ранее, 9 августа, Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты. По его словам, один был сбит в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Кроме того, 9 августа погремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области РФ. В здании, в котором произошел взрыв, был организован склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".