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ВС РФ на юге начали "прятаться" от ударов ВСУ среди мирного населения, — командование

Юрий Борисов
Фото: Flickr | Оккупанты начали прятаться от ударов ВСУ среди мирного населения

Российские военнослужащие начали располагать места своей дислокации среди местного населения, что, по мнению Оперативного командования "Юг", значительно усложняет работу Сил обороны.

На юге Украины, а именно на левом берегу Днепра оккупанты пытаются избежать ударов ВСУ, прячась среди мирного населения, располагая так живую силу и технику. Об этом рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Оккупанты на левом берегу, сосредоточив свои силы — и живую силу, и технику, понимают, что мы отрабатываем контрбатарейно и это означает, что им покоя не будет ни в одной точке. Именно поэтому они пытаются распределять свои места дислокации среди местного населения. И этим усложняют работу ВСУ", — сказала она.

Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины "не работают" по гражданским объектам, поэтому очень трудно точечно уничтожать врага.

"Мы осознаем ответственность перед нашими гражданами, которые находятся в оккупации. И поэтому такая тщательная работа — выявление подобных пунктов и точечное их уничтожение — это очень кропотливая работа, но потом невероятно результативная", — отметила она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" также рассказала, что недавнее поражение пункта управления в Новой Каховке имело результат и раскоординировало часть армии РФ.

"Командный пункт уничтожен, а это означает, что вновь во вражеское войско внесен определенный беспорядок. Потому что нет управления, оно требует переформатирования. И видим, что морально-психологический дух подрывается с каждым днем усложненной логистикой, отсутствием управления и возможностью быть пораженным даже в таких защищенных объектах", — подытожила Гуменюк.

К слову, 6 августа Гуменюк сообщала, что российские военные в акватории Черного моря используют морской способ рассредоточения сил, а также используют гражданские суда для прикрытия кораблей флота.

Ранее, 16 июля, в ОК "Юг" рассказали, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали обустраивать огневые позиции на чердаках и высоких этажах жилых домов.