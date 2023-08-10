"Больше жертв": украинцам рассказали, к чему приведет быстрый темп контрнаступления ВСУ

По словам директора благотворительного фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, у людей преувеличены ожидания от продвижения украинских войск на поле боя, поэтому и появляются "разочарования" от контрнаступления.

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается, однако некоторым могло показаться, что его темп медленный. Директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что при ином сценарии украинские потери были бы колоссальными. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина" 10 августа.

По его словам, если украинцы не будут сами для себя определять темпы контрнаступления, тогда и проблем с ним в обществе возникать не должно. Народ должен осознать, что речь идет о жизнях людей, которые борются на поле боя с российскими оккупантами и слишком быстрое продвижение может привести к большим потерям.

Кроме того, реакция украинцев может быть связана с перегретыми ожиданиями, однако в этом нет ничего сверхъестественного.

"Так и есть, к сожалению. Надо объяснять, говорить людям, нужно просто нормально коммуницировать. Я когда-то говорил, что для того, чтобы потом не краснеть, нужно не обманывать", — говорится в сообщении.

Тарас Чмут отдельно отметил, что если у украинцев есть цель освобождать Украину и они это делают — тогда они молодцы. Также вопросы со скоростью могут быть в том случае, если стоит перед военными определенная задача. К примеру, продвинуться вперед за день на километр. В иных случаях не нужно определять у себя в голове необходимые темпы.

"Эта задача всегда чего-то стоит. В первую очередь людей. Соответственно, хотим быстро — будет больше жертв, в разы", — подытожил Тарас Чмут.

Напомним, 10 августа сообщалось, что ВС РФ на юге начали "прятаться" от ударов ВСУ среди мирного населения. По мнению Оперативного командования "Юг", такие действия противника значительно усложняет работу Сил обороны.