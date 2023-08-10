Более 300 боевых вылетов: Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Лазаренко

Также президент наградил защитника орденом "Золотая Звезда". В Уманском горсовете рассказали, что по количеству вылетов Ростислав Лазаренко уже приблизился к рекорду легендарного покорителя неба Ивана Кожедуба.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил летчику Ростиславу Лазаренко звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Уманского городского совета.

"Уманчанину, подполковнику, летчику-штурмовику, который имеет за плечами более 300 боевых вылетов", — подчеркнула городская голова Умани Ирина Плетнева.

Фото Героя Украины Ростислава Лазаренко, обнародованное пресс-службой горсовета Фото: Уманский городской совет

В публикации говорится, что Лазаренко защищает украинское небо "с первых минут" полномасштабного вторжения российских войск. За это время воин совершил сотни вылетов и уже приблизился к рекорду легендарного летчика Ивана Кожедуба.

"Гордимся нашим Героем! Спасибо, что оберегаете наше небо от врага", — заявила Плетнева.

Напомним, 18 июня в медиа сообщалось, что пилот штурмовика Су-25 Ростислав Лазаренко отпраздновал 29-й День рождения. Побратимы написали свои пожелания защитнику на снарядах.

Как писал Фокус, Лазаренко — рекордсмен среди пилотов Воздушных сил ВСУ. Защитник отмечен званием Кавалера Креста боевых заслуг, полного рыцаря ордена Богдана Хмельницкого и ордена ІІІ степени.

28 июня президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковнику Сергею Яременко.