В Купянском районе началась обязательная эвакуация из 37 населенных пунктов (список)

Необходимость проведения эвакуации в распоряжении руководителя районной военной администрации объяснили обстрелами и опасностью. Накануне в Минобороны сообщали, что на Харьковщине ВС РФ пытаются прорвать украинскую оборону и выйти к Купянску.

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области проводят обязательную эвакуацию населения. Об этом 10 августа сообщила в соцсетях пресс-служба Купянской городской военной администрации.

"Это распоряжение было подписано 9 августа 2023 года ВРИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем", — указано в публикации.

В документе говорится, что решение провести эвакуацию вызвано "постоянными обстрелами" и "ситуацией с безопасностью".

Обязательная эвакуация будет проходить на деоккупированных территориях, находящихся вблизи линии фронта. Речь идет о населенных пунктах Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад.

Фото: Купянская городская военная администрация Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Пресс-служба Купянской администрации опубликовала номера телефонов, по которым необходимо сообщать о желании эвакуироваться.

Номера телефонов, по которым нужно обращаться для выезда из Купянского района Фото: Скриншот

"Призываем! Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких", — подчеркнули в Купянской ГВА.

Напомним, 9 августа начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что ВС РФ усилили обстрелы региона и есть необходимость проведения обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов. По его словам, ориентировочно речь идет о более 11 тысяч человек и 600 детей.

3 марта Фокус со ссылкой на правозащитную группу писал, можно ли отказаться от обязательной эвакуации. Ее также называют принудительной из-за того, что государственная власть составляет списки лиц и организует вывоз.

9 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ пытаются продвигаться на Купянском направлении. Она заверила, что враг не имеет успехов.